Una hostelera avisa: si no te das cuenta del truco que hay en esta imagen, deberías saber algo

La usuaria de TikTok La Hostelera Cabreada ha provocado un intenso debate en esa red social al desvelar un truco que se suele utilizar en los bares, cafeterías y restaurantes para lograr que los clientes les dejen más propina.

En el vídeo que ha subido se ve una cuenta y la vuelta de 1,50 en dos monedas de 50 céntimos, dos de 20 y una de 10.

"Un truquito para que te dejen todo esto de propina. No le dejes una moneda de un euro y una de 50, porque se llevan la de euro. Así te lo dejan todo", ha asegurado la profesional.

En los comentarios algunos usuarios critican que se empiece a ver como casi obligatorio dejar propina. "Yo no dejo nunca propina... yo trabajo y no me dan propina ninguna. ¿Por qué hostelería si los otros no?", pregunta uno, a lo que otro responde: "Pero qué culpa tienen los camareros de eso... a los repartidores también se les deja y a los proveedores. En fin, a los que se les puede dejar".

Otro apunta: "Nunca dejo propina, tienes tu sueldo por algo". Y otro replica: "Pero el del banco te cobra al mes por tener tarjeta".