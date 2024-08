Una norteamericana va más allá al diferenciar cómo reaccionan los españoles al contacto físico

La creadora de contenido norteamericana Lanna (@keylimelanna) ha ido más allá al hablar de la gran diferencia que hay entre los estadounidenses y los españoles en la 'cultura' del contacto físico y todo lo que ello conlleva.

Lo ha hecho especialmente mandando un mensaje en forma de crítica a los de su país, ya que desde que vive en España (lleva alrededor de un año), tal y como ha contado, ha cambiado completamente su forma de ser.

"Noté algo sobre los españoles que eran tan profundamente diferente de lo que estoy acostumbrada en Estados Unidos, que cambié como persona", ha advertido al principio del vídeo, que ha alcanzado más de 11.000 'me gusta' (y subiendo).

A lo que se ha referido concretamente es al contacto físico y las reacciones que ello conlleva. "El contacto físico que no es sexual, poner tu mano encima de otra para dar consuela... Te hace sentir humano", ha expresado.

"Te hace sentir más familiar, como si estuvieras en comunidad", ha proseguido. Ha destacado especialmente a los hombres, diciendo que se sienten "más cómodos" con el afecto físico de sus amigos. Sin embargo, en Estados Unidos es otra cosa muy diferente: "¡No lo hagas nunca! No sé si es por el individualismo o que, pero he empezado a incorporarlo un poco más y he notado que mis amigos me han dicho que realmente les gusta que lo haga".