Una norteamericana muestra su sorpresa por la forma en la que le preguntan su edad en España

La joven usuaria de TikTok Rachel Anne (@raquelannee) ha publicado un vídeo en el que muestra su sorpresa por la forma en la que muchas veces le han preguntado a ella por los años que tiene.

"Me parece muy curioso la manera en la que preguntan tu edad, y me causaba mucha confusión", ha reconocido la usuaria estadounidense, que es una de las que tiene más seguidores al contar como extranjera su vida en España, ya que ya ha superado los 60.000.

Entonces ha revelado los problemas que le daba: "Me preguntaban de una manera que no entendía. ¿De qué año eres? Yo con mi español pensando 28, y ellos pensando que tengo casi 100 años".

"Luego me di cuenta que me estaban preguntando del año del que soy, tu año es tu identidad, yo soy del 1999, yo soy del 1995, etc. Es como que defines tus valores", ha sentenciado, añadiendo que los que son del 1996 son de su año.