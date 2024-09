Una norteamericana ve lo que hacen los españoles en los cumpleaños: "¿Qué sociedad es esta?"

La creadora de contenido norteamericana Danielle Grobman (@daniellegrobman), cuyos vídeos son mayormente hablando de España, país al que se mudó, ha generado cierta polémica al hacer una pregunta tras ver lo que hacen los españoles en los cumpleaños.

"¿Es cierto que aquí no pagas por tus propios cumpleaños?", ha preguntado la estadounidense al principio del vídeo, que ha cosechado en cuestión de horas miles de visualizaciones (y subiendo).

Esa ha sido la principal cuestión que ha querido abordar, sorprendido porque cuando alguien en España celebre su cumpleaños, no cubra todos los gastos, sino que es algo que se paga entre todos, especialmente cuando se trata de ir a cenar a un restaurante o a tomar un refresco a un bar.

"Puedo invitar a tanta gente como quiera a mi cumpleaños, elegir un lugar donde vamos a comer, ¿y luego son ellos los que pagan? Me quedé en shock", ha expresado la usuaria, aclarando, según su experiencia, que solo lo pagaría el cumpleañero en caso de que lo haga en su propia casa, por ejemplo.

"¿Qué clase de sociedad de mierda es esta? No me malinterpretes, no tengo ningún problema con tu cultura, con pagar por mi amigo, pero es un choque cultural enorme para mí", ha aclarado, pues nunca le han hecho pagar por el cumpleaños de un amigo.

"Entiendo que los salarios son muy diferentes a los estadounidenses, pero esto es nuevo para mí", ha rematado, preguntando si alguien le podía aclarar este tema. Ha generado una decena de comentarios en el que la respuesta más destacada ha sido "depende".

Depende mucho del contexto concreto de cada persona, pero podría ser cualquier caso, que el cumpleañero invite a una sola ronda, a todas, que organice una fiesta en su casa y cubra todos los gastos, menos algunas cosas concretas, etcétera.