Una norteamericana que vive en España dice que los españoles no saben hacer este plato: muchos discrepan

La tiktoker @lo_oglesbee es de Estados Unidos pero vive en España, concretamente en Almería. Como se puede ver en sus vídeos ama profundamente el país pero ahora ha querido dejar claro qué producto no se hace bien en España y sí en otros lugares del mundo como EEUU o Italia: los bocadillos.

"Una cosa que no saben hacer bien los españoles, y lo siento por decirlo, pero los bocadillos", ha dicho con tono bajo para no molestar.

Ha contado que está de visita en Estados Unidos y ha ido con su padre a un italiano típico de la zona donde "hacen unos bocadillos de puta madre". Y los ha enseñado.

El estilo del bocata es italiano y tiene todo tipo de ingredientes como salami, otros embutidos, verduras, quesos... y, eso sí, el pan caliente. En los comentarios muchas personas de España le han dicho que quizá no haya ido al sitio correcto para comerse un buen bocata.

"No pongo en duda que esos bocadillos estén buenos,pero me da pena saber q no has ido al lugar adecuado en España para comerte un buen bocadillo", le ha comentado una persona.

Y otra directamente ha dicho: "Donde se ponga un buen serranito o un bocadillo de jamón ibérico, tomate y aove quita todo lo demás".