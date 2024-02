Una profesora española en Finlandia explica cómo ponen las notas en el colegio y provoca debate

La usuaria de TikTok @anaaconrado ha publicado un vídeo explicando cómo ponen las notas en el colegio en el que ejerce de profesora en Finlandia, porque el sistema no le termina de convencer.

Y es que "la nota mínima que puede sacar un menor en el colegio es un 4, es decir, cualquier suspenso es un 4". Es un sistema "bastante distinto al de España" que a la docente no le "terminar de convencer".

"Si tú tienes 0 aciertos, es un 4 porque no existen notas más bajas, pero si tienes 4 preguntas de 30 correctas, ya tienes un 5-, que equivale a un 4,75 español, pero el 5 en Finlandia ya es un aprobado", ha concretado.

Tras explicarlo, ha señalado que a ella no le importa que "un suspenso en general sea un 4", pero no entiende que "en un examen tipo test un niño solo acierte 5 preguntas de 30 y está aprobado, aunque ellos son conscientes de que no es una buena nota".

Por su parte, los usuarios de la plataforma se han mostrado desconcertados y algunos han pedido la explicación de algún finlandés que sepa más del tema. Otros han asegurado que no les parece mal.