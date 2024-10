Una profesora pone examen el día del cumpleaños de un niño y sus respuestas en un ejercicio son ORO

La respuesta que un niño ha dado al ejercicio que le mandó su profesora, que había puesto la fecha de un examen coincidiendo con la de su cumpleaños, es una absoluta maravilla.

La foto del ejercicio en cuestión la ha subido a X, la red social antes conocida como Twitter, la usuaria @undivaga junto al mensaje: "No sé si la profesora de Lengua se va a dar cuenta de que hay cierto malestar ahí".

En la prueba, el alumno debía poner ejemplos de las diferentes funciones del lenguaje: representativa, expresiva, apelativa, poética, fática y metalingüística.

Y lo que hizo el niño fue elaborar frases en torno al hecho de que la profesora había puesto el examen en su cumpleaños. Por ejemplo: "¡El examen es el día de mi cumpleaños!". "Que mal que el examen sea en mi cumple". "No pongas el examen en mi cumpleaños" o "La suerte ha decidido que sea el examen el día de mi cumpleaños".

La usuaria ha contado el final de la historia: "Pues me dice el enano que se le olvidó entregar el cuadro hace días, así que el mensaje no ha llegado a su profe. Más propio de él no puede ser".