Una teleoperadora arrasa con su mensaje a quienes le gritan cuando reciben sus llamadas

Recibir llamadas publicitarias no es un gusto para nadie. Pero están a la orden del día y en muchas ocasiones quienes están al otro lado del teléfono acaban pagando el pato y el enfado de muchos usuarios, que gritan al teleoperador o teleoperadora de turno.

Ahora, una persona que trabaja en eso ha lanzado un mensaje que se está difundiendo rápidamente y provocando una multitud de reacciones. "Estoy trabajando de teleoperadora y de verdad os pido. Pensar que quien te llama, no quiere molestarte ni incomodarte. Solo estamos trabajando", recuerda.

"¿No quieres escuchar? Cuelga o bloquea el número. Pero porfi, es muy duro tener que escuchar insultos o gritos durante tu jornada laboral", insiste. Ante la avalancha de contestaciones indignadas, la trabajadora ha publicado otro mensaje: "Puse este tuit por desahogarme un poco y me esta cayendo la de Dios. Si antes me sentía mal, ahora peor Error mío por ponerlo aquí"..

En las reacciones, una persona señala: "Si yo os entiendo, pero también te digo que si llamáis 20 veces al mismo número que os ha dicho que no quiere nada y que no llaméis más por favor, es normal que la gente se rebote porque ya estamos hasta la polla".

Y la teleoperadora ha respondido: "Ya... es que nosotros no vemos el numero que marca, solo se llama y ya". En otro mensaje, ella ha señalado: "Yo en mi caso no miento, siempre soy sincera con la persona a la que llamo. Y no les insisto, pero a la mierda me mandan a diario, al final me hago casa allí jajajaja".

También ha respondido a quienes se quejan de que a veces llaman tarde: "Yo lo entiendo, yo trabajo hasta las 9 y cuando llega esta última hora no quiero llamar porque se que molesto. Pero no nos queda otra, nosotros no lanzamos, salen solas".