Una trabajadora de un Burger King de Dublín cuenta qué le ha pasado con unas españolas: dice mucho de cómo somos

La fama asegura que los españoles y los idiomas no nos llevamos demasiado bien. Y, a veces, lo que hacemos los españoles en otros países contribuye en cierta manera a aumentar esa leyenda.

La usuaria de TikTok @laripauli97, española que vive en Irlanda, ha contado lo que le ha ocurrido con unas jóvenes españolas que fueron al Burger King en el que trabaja, en Dublín.

"Como ya sabéis yo trabajo en un Burger en el centro de Dublín. Ayer me vinieron unas españolas de intercambio de un colegio que está cerca de mi Burger King. Tendrían como 15 años y chapurreaban un poquito el inglés, pero hicieron el pedido bien", señala.

"Entre las tres lo hicieron. Entonces yo haciendo el pedido en inglés, ellas también y cuando finaliza el pedido les digo: '¡Gracias!'. Y va una y me mira con cara de desprecio, me hace así y me dice: 'Jo, pero si hablabas español, ¿por qué nos dejaste estar hablando en inglés?' No sé qué... toda cabreada", relata la trabajadora.

"Y yo le dije: 'Pero si los estabas haciendo muy bien, ¿qué problema hay de seguir haciéndolo en inglés? Estás aquí de intercambio, se supone que es para eso, ¿por qué yo voy a cambiar él idioma cuando tú estás aquí para aprender inglés?' Se quedó así con cara de... y se fue", lamenta.