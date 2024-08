Una uruguaya explica por qué les dicen gallegos a los españoles: muy diferente a lo que se piensa

La popular creadora de contenido Emiliana Artagaveytia, conocida en TikTok como @emi_grando, ha hablado del famoso término con el que se refieren a los españoles en Uruguay y Argentina. Lo que ha sorprendido a los usuarios que no conocían del todo este término y solo por lo que se cuenta es que, según ella, está "alejada totalmente de ser despectivo".

Su razonamiento se remonta a la época de sus abuelos, una en la que llegaron muchísimas personas procedentes de Europa, siendo la gran mayoría de España, especialmente gallegos y vascos. "Cuando la gente llegaba y eran preguntados en la 'migra' de dónde eran, en lugar de decir que eran de España, decían que eran gallegos", ha explicado la uruguaya.

"En Uruguay, incluido yo, pensábamos que gallego era el gentilicio de España, está muy alejado (el término) de ser una venganza", ha revelado. Al llegar ella a España se sorprendió de la gran "diversidad" del país y se dio cuenta de que en aquel entonces era "sumamente ignorante".

Es por ello que actualmente no tiene intención alguna de usar ese término porque ahora ya no le encontraría la lógica: "Tampoco me parece nada malo ser gallego, la verdad, lo decimos desde la ignorancia. Al menos yo".

"Dejen de ponerle una connotación que no la tiene y poner barrabasadas como decir que es una venganza, no tiene mala intención", ha rematado.