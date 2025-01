Unas españolas entran en un Zara de Argentina y alucinan al ver los precios: sus caras, un poema

En las últimas horas, las redes sociales se han inundado del vídeo publicado por Antonia, una usuaria de TikTok (@antogera) que está de viaje en Argentina y, por curiosidad, al encontrarse con un Zara decidió echar un vistazo dentro de la tienda para descubrir qué prendas vendían y sus precios.

Sin embargo, dicen que la curiosidad mató al gato y al ver los precios todo el grupo de españolas alucinó por lo diferente que era de España. Han grabado sus naturales reacciones, pues también dicen que los ojos dicen más que las palabras. "Me río por no llorar", ha descrito Antonia en el vídeo, que ha alcanzado 1,6 millones de visitas y más de 55.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

"No doy crédito, ¿dónde está el papel de la denuncia?", ha expresado una de ellas con una porción de ironía. Por ejemplo, han enseñado que una minifalda, cambiándolo de peso argentino a euro, valía 80 euros. Una chaqueta vaquera, 175 euros al cambio, al igual que un vestido, que vale unos 140 euros.

"¿Esto que vale en rebajas (en España)? ¿Siete euros?", ha preguntado una de las jóvenes sobre un pantalón corto, revelando que el precio que valía allí era de 80 euros. "Estoy muy impresionada, en shock, no puedo asumirlo", han comentado.

La gota que ha colmado el vaso ha sido al encontrar un cinturón por 80 euros también. "Es que no puedo pagar nada aquí", han rematado. El vídeo ha cosechado más de 3.000 comentarios solo en TikTok y ha alcanzado la tendencia en la red social X (antes Twitter). "Estas españolas están alucinando con los precios de Zara en Argentina, allí cobran mucho menos que aquí, alucinan. Libertad, carajo", ha comentado el usuario e X @josevico4.