Unos españoles buscan botellas de agua en los supermercados de Florida y el resultado es terrorífico

El huracán Milton ha sido el quinto en tocar tierra en Estados Unidos en el año 2024. A pesar de degradarse de categoría 5 a 1 al momento de aterrizar, ha desatado devastadores tornados y ha dejado al menos dos muertos y a 2,6 millones de personas sin luz.

Muchos han sido los que, debido al huracán, han abandonado sus hogares para resguardarse en un lugar seguro. Varios españoles también han dejado atrás su casa antes de que el huracán llegase a suelo estadounidense.

La popular creadora de contenido Nury Calvo (@nurycalvosn), que cuenta con 1,3 millones de seguidores, vive en Florida y también ha tenido que evacuar. A menos de 48 horas para la llegada del huracán Milton, ha publicado un vídeo en el que se embarca en una 'aventura' para conseguir botellas de agua.

"Estamos intentando encontrar agua", ha advertido. Aunque algunos le hayan dicho que lo debía prever, ha respondido que no es "tan fácil". En el momento previo de ir a buscar el agua a los supermercados, en casa ya tenían cinco garrafas, pero no eran suficiente para ellos.

Tal y como ha enseñado después en el vídeo, que ha alcanzado la cifra de 5,7 millones de visualizaciones y casi 300.000 visualizaciones, no había ni una sola botella en los supermercados, ni siquiera en el más grande, Wallmart. "Es que no hay agua, tío, no hay anda, mirad las estanterías. No solamente nosotros, nos encontramos con gente que tampoco tenía", han expresado ambos.

Frutas y productos parecidos había, pero seguían sin encontrar agua. "No hay agua en ningún sitio y la necesitamos", han repetido. Tampoco había papel higiénico. Finalmente y a última hora pudieron conseguir unas cuantas garrafas de agua, más cara de lo normal, "pero tenemos agua".