Unos españoles piden unas cartas para jugar en un bar de Roma y alucinan con lo que pasa

El creador de contendido Carlos García ha publicado un video en TikTok (@carliyoelnervio) contando lo que le ha pasado en Roma tras pedir una baraja de cartas en un bar, alucinando con la respuesta del camarero italiano.

"Lo que nos acaba de pasar en Italia ahora mismo no me había pasado en ningún país", ha afirmado al principio del vídeo, acumulando en tan solo 24 horas más de 160.500 'me gusta'.

"Estamos tomando una copa frente al Coliseo y Natalia (su pareja), pidió una baraja de cartas y empezaron a mirarla con mala cara, diciendo que las cartas son ilegales en el país, ya que están asociadas a los juegos de azar", ha afirmado.

La reacción no ha sido otra cosa que incredulidad: "Me he quedado rallado, una baraja española para jugar un cuadrado, un mentiroso... ¿Aquí la gente que hace?", ha expresado. Su pareja ha afirmado que le parece curioso que no puedas sacar una baraja de cartas para jugar a tus amigos.

"Se me quedó mirando súper ensanchado mirándome mal y yo solo me preguntaba que qué le estaba pasando", ha ultimado. Algunos usuarios han aclarado que en muchos sitios de España "tampoco dejan, para que no te apalanques en la terraza con una cerveza".