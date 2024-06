Unos españoles recorren Europa sin dinero y entran a un kebab de Estambul: ojo a lo que les pasa

Los protagonistas de la cuenta de TikTok @solosxeuropa, dos jóvenes españoles que están tratando de recorrer Europa sin dinero, han contando lo que les ha ocurrido al entrar a comer en un kebab de Estambul.

"Madre mía lo que nos acaba de pasar en Estambul, qué locura", empiezan diciendo. "Íbamos a comer un kebab, un dúrum, para probarlo porque nos invitó un amigo que nos mandó un Bizum", relatan.

Según dicen, mientras estaban comiendo han empezado a hablar con los trabajadores del local, que eran "súper majos": "Les hemos contado nuestra historia y, de repente, ellos mismos han visto nuestros seguidores y todo y querían colaborar con nosotros".

"Nos hemos comido los dos dúrum y nos han dicho que nos invitaban a comida típica. Manu y yo ya frotándonos las manos, diciendo... bua, nos vamos a hinchar. Y ha llegado el jefe y nos ha dicho que no estaba de acuerdo. El dueño ha dicho que no", relatan.

En ese momento, admiten, ha habido confusión sobre si pagar o no: "Y al despedirnos íbamos a ir a pagar porque teníamos el dinero que nos había dado mi colega y han dicho que no, que no hacía falta. Que por el malentendido nos invitaban al dúrum".