Usa por primera vez el Metro de Madrid y alucina por cómo le han tratado: van más de 1.000 comentarios

El usuario de TikTok @soyroger1.1 ha compartido la agradable sorpresa que ha vivido al utilizar por primera vez el Metro de Madrid.

"Me he quedado sorprendido de la forma en la que me trataron en el Metro de Madrid. Voy camino de una dirección e iba a tomar un Uber y veo en el mapa que es a dos estaciones de donde estoy", empieza poniendo en contexto.

El usuario señala que era su primera vez "tomando el Metro solo en Europa: "Y le pregunto a una señora que está trabajando en una de las casillas. Y la señora salió con toda la amabilidad del mundo, me acercó hasta las máquinas y me explicó como si me estuviera explicando la Biblia de la forma más amable".

"Digo esto porque en otros países de Latinoamérica eso no pasa jamás, de verdad. Muy muy contento quedé con el trato que m dieron acá, en el Metro de Madrid, muy bien", repite.

Entre los más de mil comentarios que ha provocado la publicación destaca el de una usuaria que señala: "Los españoles son muy atentos yo una vez me perdí recién llegada a Madrid y una señora me acompañó hasta el lugar donde iba".

Otro apunta: "Es España, si tú eres educado te tratan con educación, vengas de donde vengas".