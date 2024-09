Va a recoger el título de su hija con una autorización y el aviso que se encuentra le deja atónito

Borja Adsuara Varela, Dr. en Filosofía del Derecho, profesor, abogado y consultor, ha compartido en la red social X lo que le ha pasado al intentar recoger el título de su hija con una autorización suya.

"He ido a recoger el título de mi hija con una autorización suya y copias de los dos DNIs y he vuelto como he venido", ha detallado en el mensaje que ha compartido desde su perfil tras encontrarse un aviso antes de pedir la titulación.

Borja Adsuara ha criticado la razón por la que no le han dado el título. "¿De verdad es necesario hacer un poder notarial (25-50 €) para recoger un título?", ha cuestionado.

"Sigue aplicándose una Orden Ministerial de 1988; cuando yo terminé la carrera ¡hace 36 años!", ha criticado el experto en derecho, al ver que era imposible hacer otra cosa que no sea la fijada en el escrito.

En el aviso que se ha encontrado, aseguran que la persona "debe estar autorizada mediante Poder Notarial (en azul, negrita y subrayado), y presentar, además de la fotocopia del DNI del interesado, del original del DNI del autorizado, y el resguardo del abono de tasas, si aún lo conserva".