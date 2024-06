Va sentada en el bus y no se puede creer lo que le hacen: se pregunta si es una broma pero no lo es

Ir en autobús es, en general, bueno para todo: se ahorra dinero en gasolina, se ayuda al medio ambiente y, en algunos casos, sirve para socializar aunque como en este caso sea de forma involuntaria.

Una usuaria de X, anteriormente Twitter, ha compartido una escena que no por repetida deja de ser sorprendente. "Tiene que ser una putísima broma esto", ha dicho junto a las dos fotos que ha publicado en una publicación en la red social de Elon Musk que acumula más de 1.000 'me gusta' en cinco horas.

En una de ellas se puede ver cómo está sentada en los asientos que hay inmediatamente al lado de la puerta central del autobús y cómo hay un señor que ha decidido plantarse justo ahí.

En la otra imagen se ve claramente cómo, por lo menos la parte de delante del autobús, está completamente vacía y salvo el conductor no hay ni un solo pasajero. Es decir, que esa persona tenía todo el bus vacío y ha decidido ponerse justo a su lado.

Esto ha provocado un aluvión de reacciones de todo tipo, la mayoría señala que en casos similares lo que suelen hacer es cambiarse de sitio. "Yo me levanto y me cambio, descaradísimo, pero lo hago", "A mi cuando me lo hacen pido permiso para levantarme y me siento en un sitio vacío" y "Dios de verdad que asco" son a grandes rasgos tres de los mensajes que más se repiten.