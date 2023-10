Ven esta conversación entre una camarera y una jefa y se acuerdan de Samantha Vallejo-Nágera

Las palabras que pronunció hace unos días la popular cocinera Samantha Vallejo-Nágera, que dijo que en la hostelería "hay pasión pero pocas ganas de trabajar", siguen dando mucho de qué hablar en las redes sociales.

La última respuesta la ha dado la popular cuenta @Soycamarero, que se ha acordado de la cocinera al ver la conversación que ha tenido una camarera con una hostelera que ofrecía trabajo.

"Samantha Vallejo, hay pasión y ganas de trabajar, de lo que no hay ganas es de esto", ha dicho junto a la conversación, en la que la trabajadora preguntaba por cosas como el horario, el sueldo y el contrato.

"Contrato no, es lo único así que tal. Pero es para camarera cocinera", decía la hostelera. La empleada respondía: "Yo tengo experiencia de camarera. Cocinera pues no sé. Depende de qué hay que hacer. Todo se aprende, pero me importa el horario porque tengo otro trabajo".

"Bocadillos, fritos, tostadas, platos combinados, tapas. Son tres horas a la semana de 8 a 11y 400 euros, domingos libres. Que al final son solo tres horas de momento. Luego cuando yo ya esté para parir se subirán las horas", añadía.

La respuesta de la camarera es contundente; "5,5 euros la hora. Lo mínimo la hora son 8,33 euros".

"Sí, pues es lo que hay ahora mismo...", le dejó claro la hostelera. Y la trabajadora zanjó: "Ya... yo ahora trabajo solo dos horas todos los días y fin de semana seis sábado y cuatro domingo y gano casi 700 euros. Imagínate la verdad aunque sean tres horas no compensa".