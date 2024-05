Víctor Manuel define a Ayuso de una forma que pocos hasta ahora habían verbalizado

El cantante Víctor Manuel ha definido de una forma muy expresiva a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha trazado un paralelismo con Esperanza Aguirre, aunque subrayando sus diferencias.

En una entrevista en El Mundo, el artista asegura que ambas políticas "se parecen mucho". "En el descaro, en la desfachatez", asegura.

Dicho eso, avisa: "Parece que nació rica. Y no. La que nació rica fue Esperanza Aguirre. Pero ha copiado muy bien el modelo. Esa cosa afrentosa de dirigirse a la gente, de mentir, de mentir con tanta convicción que hay mucha gente que se lo compra".

Preguntado por el Gobierno de Pedro Sánchez, Víctor Manuel asegura que "está haciendo malabarismos porque no tiene otro remedio que hacerlos".

"Lo que habría que preguntarse es por qué la oposición ha perdido la posibilidad de gobernar en el país. Deberían pensar qué han hecho mal. Porque ellos también han gobernado apoyados por nacionalistas vascos y catalanes...", reflexiona.

También admite que le dio "mucha pereza lo de la carta de Pedro Sánchez desde el primer momento": "Tenía mucha gente cercana que me decía: 'Se va, se va'. Y yo: 'No se va'. Estaba convencido de que no se iba".

"Supongo que tendría roturas por dentro. Por las acusaciones a su familia. Eso lo entiendo perfectamente. Pero Pedro no se va. A no ser que le echen las urnas", avisa.