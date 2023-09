Viene a España tras vivir en Irlanda y le pasa esto en una entrevista de trabajo: "No me ha gustado"

El usuario de TikTok @mate_five, que ha vivido en Irlanda, ha vuelto a España una temporada, ha tenido que buscar trabajo y ha publicado un vídeo en el que deja patente su malestar por lo que le ha ocurrido.

Según cuenta, en varias ocasiones le han pedido una foto de su cara exclusivamente, tipo selfie, a pesar de que ya había puesto una en el currículum: "¿Para qué me pides luego una foto de mi cara? ¿Qué quieres hacer luego con esa foto?".

Además, cuenta que durante una entrevista de trabajo la entrevistadora vio sus pendientes y el piercing y le dijo que no podría llevarlos porque era un trabajo de cara al público.

"Cuando me dijo eso, ya me hizo la típica pregunta de los trabajos en España: ¿llevas tatuajes?", dice que le respondió que sí y le puso una cara de extrañeza, así que la entrevistadora le dijo: "Sí, la empresa sigue evolucionando".

El usuario subraya que entiende que puede haber trabajos en los que los pendientes y los piercings no sean recomendables: "Pero en un trabajo de cara al público, ¿qué puede pasar? ¿Va a venir una señora y se va a pensar que le voy a atracar porque tengo un piercing en la nariz o se va a pensar que soy un toro y la voy a embestir?".

"Y los tatuajes ya sabemos que España va evolucionando y no entiendo por qué de cara al público no puedo llevar tatuajes. El año que he estado viviendo en Irlanda no he tenido ningún problema con esto y tampoco he tenido que enviar fotos de mi cara en el currículum", ha subrayado.