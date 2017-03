El tremendo error de Víctor Valdés que le ha costado un gol a su equipo

Víctor Valdés, quien fuera portero titular del Barcelona durante muchos años, ha sido protagonista infausto de la jornada de hoy en la Premier League por una jugada que le ha costado un gol a su equipo, el Middlesbrough, en el partido disputado ante el Manchester United.

Cuando el marcador estaba 1-2 a favor de los de Mourinho y apenas quedaban unos minutos para el final del partido, Valdés recibió un pase de un compañero y, cuando ha ido a controlar, se ha resbalado dejando el balón franco para que Valencia, delantero del United, anotara el 1-3 definitivo.

Didn't know we were still paying Victor Valdes wages lol. Great win after the week we have had, on wards & up wards #MIDMUN #GGMU #MUFC #EPL pic.twitter.com/7BapH0g02U