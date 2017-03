Aunque durante las últimas semanas La Bella y la Bestia esté en boca de todos por su nueva versión en carne y hueso (protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens), no hay que olvidar que este 2017 se cumplen 25 años del estreno en cines de la cinta original de dibujos animados. La película fue todo un éxito a nivel mundial, logró dos Oscar y recaudó unos 220 millones de dólares (frente a los 25 que costó).

En la versión original, en inglés, la voz de la señora Potts, la tetera, la puso Angela Lansbury. Ahora, dos décadas y media después, la actriz británica de 91 años ha querido estar presente en las celebraciones por el aniversario de la cinta. Así, en un pase especial con motivo del cuarto de siglo de la película, Lansbury apareció en el escenario acompañada por un piano y se lanzó a cantar su tema central.

Los asistentes se quedaron anonadados, aplaudiendo emocionados ante la hermosa interpretación casi improvisada de la actriz. No le faltó ni la frase: "Run along and get in the cupboard, Chip. Time you was in bed. Good night" ("Vete ahora mismo a la alacena, Chip. Deberías estar acostado. Buenas noches", en la versión en español). La voz quebrada de Lansbury logra devolver a muchos a la infancia, aunque sea por poco más de dos minutos.

