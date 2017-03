El payaso que trabajó para la Gürtel confirma que le pagaron las empresas de la trama

El actor que hizo de payaso en los cumpleaños de los hijos del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y la exministra de Sanidad Ana Mato, y el exgerente de la empresa de decoración de globos han reconocido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que fueron las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, quienes le contrataron y pagaron sus servicios en estas celebraciones.

El que fuera gerente de Interglobo, Pedro Miguel González, ha constatado que trabajó con Correa en eventos del PP para hacer "efectos de caída de globos y confeti" y que decoraba "muy pocos" eventos particulares. Así, ha reconocido que el líder de la Gürtel sí ha pedido alguna vez su participación para eventos de "un amigo o grandes clientes".

Entre ellos, se encontraba el exalcalde de Pozuelo para el que organizó tres eventos: dos cumpleaños -uno, cuya temática era el 'Jardín de las Maravillas de Alicia', y otro con dos columnas de globos- y una comunión. Sobre esta última celebración ha dicho que no lo recuerda con certeza, aunque así lo concretase en su declaración durante la instrucción de la causa.

"A mí me pagaba quien me contrataba", ha añadido, en referencia a que era Down Town Consulting la empresa que le requería los servicios y que trataba directamente la organización de los eventos con la administradora de algunas de las sociedades de la Gürtel, Isabel Jordán, a través de fax.

Además, ha recordado que una de las decoraciones con globos de una de estas celebraciones familiares de Sepúlveda no la facturó para agasajar a Correa, que le pidió que se "portase bien" después de llevar tantos años trabajando juntos. "Recuerdo que hubo un cumpleaños que coincidía con un evento grande en Getafe, era un presupuesto de 200 euros aproximadamente, una chorradilla y decidí no facturar este evento", ha contado.

CORREA ERA "MUY PESETERO"

"Paco Correa era muy pesetero, era muy buen cliente y pagador pero ajustaba mucho", ha afirmado el dueño de Interglobo, al tiempo que ha asegurado que aceptó la sugerencia del 'cabecilla' de la Gürtel porque esta "atención normal" era como "mandar una cesta de navidad o invitar a comer a un cliente".

Por su parte, el actor Luis Bermejo, cofundador de Producciones El Zurdo, ha precisado que Special Events contrató a su empresa para que hiciesen una actuación de payasos y títeres para dos cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y Mato. Ha afirmado que siempre le pagaron sus servicios esta empresa de Correa, pues, según ha dicho, emitían la factura a la oficina de la calle Serrano de Madrid de esta mercantil.

Este miércoles también han testificado dos comerciales de dos concesionarios quienes han explicado la forma de pago por parte de Correa y de Sepúlveda de los vehículos de alta gama que adquirieron. Uno de ellos, ha enfatizado que Correa contactó con él en una ocasión para arrendar un coche a través de leasing pero que no sabía a quién entregó después ese vehículo.

El otro testigo ha destacado que hizo un renting con Sepúlveda, con el cuál estaba "encantado" porque eso suponía hacer un negocio con "una persona pública" y ha asegurado que no sabe quien hacía los pagos de las cuotas mensuales del coche.

ORTEGA CAMBIÓ LOS PROCEDIMIENTOS

Por último, el exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) Juan Carlos Díaz ha apuntado que con la llegada de Guillermo Ortega a la Alcaldía del municipio madrileño "cambiaron los procedimientos" y que todo lo relacionado con la publicidad pasó a ser competencia del departamento de Gabinete.

"Había un grupo reducido de personas que eran los que se reunían y tomaban decisiones" que después indicaba al resto de concejales que "tenían que hacer", ha recalcado Díaz en referencia al equipo de Gabinete del alcalde, entre los que se encontraban la entonces jefa del departamento y exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y el exconcejal Juan José Moreno. No obstante, ha dicho que este departamento no daba instrucciones sobre las empresas con las que contratar.