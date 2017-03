El tráiler de 'Love Actually' muestra a 11 actores que estarán en la minisecuela

La minisecuela de Love Actually verá la luz este fin de semana. Cinco semanas después de conocerse que los actores de la película se reunirían para grabar una minisecuela solidaria con motivo del Red Nose Day y 14 años después de rodar la cinta, los protagonistas contarán en un corto de algo más de 10 minutos qué ha sido de sus vidas en este tiempo. Así lo revelan en el tráiler de la película, que ha visto la luz este miércoles 22 de marzo, sólo dos días antes del estreno.

El vídeo de un minuto juega con los carteles que Mark (Andrew Lincoln) usó en 2003 para declararse a Juliet (Keira Knightley), del mismo modo que lo hicieron en el teaser publicado el pasado 14 de marzo.

Los carteles los portan 11 de los principales protagonistas de la cinta, aunque faltan algunos nombres muy conocidos. No está Emma Thompson, a la que los guionistas no han podido escribir un desenlace feliz tras la muerte del actor Alan Rickman, su marido en la película, ni tampoco aparece Colin Firth, al que se le dedica un guiño en uno de los carteles. También faltan los dobles de los actores porno (Martin Freeman y Joanna Page) y la diseñadora gráfica triste con un hermano enfermo (Laura Liney) que se enamoraba de su compañero de trabajo (Rodrigo Santoro), aunque eso no significa que no los vayamos a ver el día 25.

Por ahora lo que se sabe es lo que cuentan los carteles. Aquí tienes la traducción y arriba puedes ver el vídeo.

"El Red Nose Day... Nos juntaremos otra vez... Red Nose Day Actually... Porque el Red Nose Day pasarán cosas inesperadas... No dejes de vernos para descubrir qué nos ha pasado... Y, entre otras cosas, quién de nosotros ha envejecido mejor... Una cosa segura es que... No es Colin Firth... Yo diría que es claramente Liam [Neeson], ¿no crees?... Sea como sea, yo he crecido... Claro que sí... Yo tampoco lo soy... De verdad".

La cuenta atrás ha comenzado.