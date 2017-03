Theresa May se solidariza con las víctimas del "horroroso" atentado de Londres

La primera ministra británica Theresa May y el gobierno "tienen presentes en sus pensamientos" a las víctimas del "horroroso" atentado de Londres, que ha dejado este miércoles cuatro muertos, más el agresor, y 40 heridos.

"La primera ministra está siendo constantemente informada y pronto presidirá una reunión" de su gabinete de seguridad, añadió el comunicado de Downing Street.

El atentado ha provocado la rápida respuesta de la comunidad internacional, con la Unión Europea a la cabeza. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha expresado su apoyo a las víctimas del atentado terrorista:

"Estamos con las víctimas. Es un día muy emotivo para Bruselas y el hecho de que pase algo similar en Londres me pone en la situación (...) y no tengo palabras para expresar lo que siento", ha señalado Juncker en una rueda de prensa tras un encuentro con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en Bruselas.

Este 22 de marzo se cumple un año de los atentados en Bruselas en los que murieron 32 personas.

Desde la Eurocámara, su presidente, Antonio Tajani, expresó también de parte de la institución su solidaridad con las víctimas y el apoyo al pueblo de Reino Unido.

Reino Unido también ha recibido el calor de sus socios estratégicos. La administración Trump ha condenado los hechos y ha ofrecido su "total apoyo" al Reino Unido para encontrar a los responsables.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha indicado que Trump fue informado del atentado y habló por teléfono con la primera ministra británica, Theresa May. Spicer ha recordado que el Gobierno británico está tratando lo ocurrido como un acto "terrorista" y elogió la "rápida respuesta" de la autoridades de ese país.

.@POTUS has been briefed on the situation in the U.K. Continuing to monitor and update