Numerosos artistas en todo el mundo han reaccionado en solidaridad con el pueblo de Londres tras el atentado terrorista de este miércoles que se cobró la vida de al menos cuatro personas.

Algunos han usado símbolos propios de la ciudad, como el logotipo del Metro, y otros el monumento más característico, junto al que tuvo lugar el ataque: el Big Ben.

Muchos han usado la etiqueta #WeStandTogether (Nos mantenemos unidos) para mostrar su apoyo a los londinenses.

Stay strong all my followers in London and the UK!! Just reading the terrible news. Hope everyone is safe! (sketch by @amylouiselenton) pic.twitter.com/B13GsnAFT7