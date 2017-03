El autobús tránsfobo de Hazte Oír, recibido a martillazos en Nueva York

El autobús tránsfobo de Hazte Oír ha sido recibido con todos los honores en Nueva York (EEUU).

Para su viaje al otro lado del Atlántico, la organización ultracatólica ha modificado su mensaje, de modo que ya no reza "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen", sino que se puede leer lo siguiente: 'Es biología. Los niños son niños...Y siempre lo serán. Las niñas son niñas...Y siempre lo serán. No puedes cambiar de sexo. Respeto para todos".

Pocas horas ha durado intacto el lema tránsfobo de Hazte Oír, ya que varias personas han atacado el autobús, llenándolo de pintadas pidiendo respeto a los transexuales y ha sido atacado con bates de béisbol y martillos, que han abierto agujeros en la chapa del autocar.

Para su gira estadounidense, Hazte Oír ha contado con el apoyo de otras organizaciones ultraderechistas y ultracatólicas como Citizen Go y el Observatorio Internacional de la Familia, que defiende la "familia natural".

El autobús inició su gira en la Gran Manzana, y en las próximas dos semanas tenía previsto recorrer otras ciudades como New Haven, Boston, Filadelfia y Washington D.C..

Al ver lo sucedido, muchos en Twitter se han burlado del ataque:

-Y esta es la constelación de Orión: pic.twitter.com/l683jeS3xn — ((( Ber ))) (@Berlustinho) March 24, 2017

Y así corre más. pic.twitter.com/2oSza4hWYg — VICE España (@VICESPAIN) March 24, 2017