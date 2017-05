Iglesias traslada a Sánchez su oferta de moción y se emplazan a "dialogar" respetando las estrategias de cada uno

Arranca el juego político en la izquierda. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mantenido una conversación telefónica este lunes con el recién elegido líder del PSOE, Pedro Sánchez, para darle la enhorabuena y también para trasladarle la oferta que ha lanzado el partido morado, que pasa por retirar su moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy si el nuevo secretario general socialista decide registrar una propia, según han explicado fuentes de Podemos.

Iglesias y Sánchez han conversado "sobre la situación de España" y han compartido la visión de que "es insostenible la situación del PP, cercado por la corrupción, en el Gobierno", según el comunicado conjunto pactado por los gabinetes de los dos dirigentes.

Según los equipos de Iglesias y Sánchez, los dos líderes han manifestado además su respeto por las "estrategias diferentes" de sus organizaciones "sobre cómo hacer oposición al PP", y se han emplazado "a seguir dialogando de manera continua y a mantener una relación fluida".

LA OFERTA DE PODEMOS

Podemos ha anunciado este lunes en rueda de prensa que está dispuesto a retirar su moción si el PSOE da el paso; una oferta que la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso ya le había trasladado al jefe de Gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano.

Iglesias había tratado de ponerse en contacto con el nuevo líder socialista, pero no había tenido éxito. Finalmente, tras la conversación de Montero y Serrano, se a producido la llamada entre los dos secretarios generales, de la que no ha trascendido una respuesta de Sánchez a Podemos sobre la moción. Sí se pronunció días antes cuando rechazó la posibilidad de que los socialistas apoyaran una moción que hiciera presidente a Pablo Iglesias.

Esta misma mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comentado que no llamó a Sánchez anoche ni hoy para "no molestarle". El líder del PP también ha comentado que no va a disolver las Cortes y que no tiene previsto un adelanto electoral.

El jefe del Ejecutivo ha advertido en cualquier caso de que "tras lo vivido" y tras el "disparate de 2016" que no cuenten con él para "generar inestabilidad" porque él apuesta por "la estabilidad, la solidez, la sensatez y el sentido común".