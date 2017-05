¿Quién ha sido el mejor James Bond? VOTA

Bond, James Bond. A ese nombre y apellido le han dado vida ocho actores en 27 películas del agente secreto 007, personaje creado por Ian Fleming. Barry Nelson fue el primero en hacerlo, en una adaptación no oficial para la televisión en 1954, mientras que Sean Connery fue el primero en el cine (de 1962 a 1967 y en 1971 y 1983). A ellos les siguieron David Niven en 1967 y George Lazenby en 1969.

Roger Moore, fallecido este martes, lo interpretó de 1973 a 1985 en siete películas. Sus sucesores en el papel fueron Timothy Dalton (de 1986 a 1993), Pierce Brosnan (de 1995 a 2002) y el más reciente, Daniel Craig (de 2006 a 2015).

¿Cuál es para ti el que mejor ha encarnado el personaje? ¿Cuál de los ocho te ha resultado más convincente o te ha dejado más huella? Vota: