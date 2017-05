El encontronazo entre una latina y una blanca racista que indigna a 15 millones de internautas

Esta es la historia de Eva Hicks y su desagradable experiencia del lunes por la tarde en el supermercado Walmart de Arkansas (EEUU), donde vive, un episodio que ya conocen más de 15 millones de usuarios de Facebook, que ha sido compartida en 222.000 muros y comentada en más de 56.000 ocasiones.

Mientras estaba comprando en el pasillo de parafarmacia y medicinas del megaestablecimiento, esta mujer de origen mexicano tuvo un choque con una mujer blanca nada amistosa con los que no son de su misma raza. Hicks, escandalizada, tomó su teléfono y empezó a grabar. En los tres minutos de imágenes se puede ver cómo una mujer con un polo de color turquesa que empuja su carrito de la compra se encara con esta latina, que al parecer trataba de acercarse a una estantería cuando ella pasaba. Entonces, la señora l e dice a la latina que se vuelva "a donde quiera que sea" que esté su tierra. La joven, alucinada, le dice que ya le ha pedido disculpas, que no se ponga así.

De repente, otra clienta se acerca y le pide a la mujer que se calme, diciéndole que es una "ignorante" por decir tal cosa de la otra joven. La mujer blanca -no identificada en la grabación- le dice a esa compradora, que resulta ser negra, que se mantenga fuera de la pelea, antes de alterarse más aún y acabar llamándola "negrata" -nigger, en inglés-. Ya disparada, la mujer blanca continúa diciéndole a la mujer latina que se vaya de América -por EEUU-, tras lo que se oye cómo a la acosada se le rompe la voz por el llanto.

Por último, un empleado de Walmart se acerca a la mujer y le pide que se vaya, que no debe estar allí dada su "conducta inapropiada"; sus gritos, le dice, se oían desde su oficina. La aludida se desplaza por el pasillo enfadada en en final del vídeo.

(Puedes seguir leyendo tras la publicación...).

Latino woman needs medicine, says "excuse me" @WalMart to get it. White woman tells her to leave America then calls another woman "nigger" pic.twitter.com/l7j5YBTlWP