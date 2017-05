El papa Francisco recibe a Trump con un apretón de manos

El papa Francisco ha recibido con un apretón de manos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que recibe en audiencia por primera vez.

Trump ha llegado acompañado de su esposa, Melania, con vestido negro, el pelo recogido y ataviada con una mantilla corta negra, y han sido escoltados por los gentilhombres del papa y la Guardia Suiza a los apartamentos pontificios.

El presidente estadounidense ha entrado solo a las 08:30 horas (06:30 hora peninsular española) en la llamada Sala del Tronetto, el estudio privado del papa anexo a la Biblioteca Privada, donde se ha encontrado con Francisco.

El encuentro, muy esperado, estará marcado por sus diferencias en temas como migración, paz, cambio climático e islam. Tras la audiencia, que durará unos 20 minutos, se realizará el intercambio de regalos y la presentación de la delegación.

Pope Francis (L) speaks with US President Donald Trump during a private audience at the Vatican on May 24, 2017. / AFP PHOTO / POOL / Alessandra Tarantino

La pareja presidencial de EEUU ha partido de Villa Taverna, residencia del embajador de su país en El Vaticano, donde se aloja la delegación estadounidense, compuesta además por el secretario de Estado, Rex Tillerson, el asesor de seguridad nacional, el teniente general H.R. McMaster, y la portavoz presidencial, Hope Hicks, y otras ocho personas, más una intérprete.

En el patio de San Dámaso, la delegación estadounidense ha sido recibida por el prefecto de la Casa Pontificia, el arzobispo Georg Gänswein, quien ha señalado a Trump que era "un honor' recibirle".

Trump y sus asesores, entre ellos Kushner, se reunirán también con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, mientras Melania e Ivanka visitarán la Sala Regia y la Sala Clementina, y después todos podrán admirar la Capilla Sixtina y entrarán en la basílica de San Pedro.

La agenda de Trump prevé después una reunión con el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarela, en el palacio del Quirinale, sede de la residencia de la República. Melania Trump visitará el hospital pediátrico de la Santa Sede, el Bambingesu, y la hija del presidente acudirá a la sede de la Comunidad de San Egidio para un acto sobre el tráfico de personas.