Melania esquiva (otra vez) la mano de Trump cuando bajaban del Air Force One en Roma

Dos cobras en público en los dos últimos días. Ese es el balance que ya ha cosechado el presidente de EE UU, Donald Trump, de su esposa, Melania Trump.

Tras la palmada —bastante brusca— de Melania a Donald cuando éste le ofreció su mano en el aeropuerto de Jerusalén (mira las imágenes en el vídeo que tienes a continuación), ha llegado otro gesto que, directamente, ha dejado colgada la mano del presidente cuando éste se la quería estrechar a su esposa.

Es la segunda vez que algo así sucede en dos días, a lo largo de gira internacional que ha llevado a la pareja por Oriente Próximo y Europa.

Melania Trump AGAIN rejects Donald's attempt to hold her hand as they disembarked Air Force One in Rome https://t.co/tJwyE08Gaq pic.twitter.com/kvSfeLlc6A