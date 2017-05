Paula Vázquez acusa a Antena 3 de "misoginia"

"Misoginia". Así de clara, sin pelos en la lengua, se ha mostrado la presentadora Paula Vázquez —en una entrevista en Bluper—, cuando habla de Antena 3: "Cuando yo salgo de Antena 3, por ejemplo, me dicen que no hay programas de entretenimiento. Y luego ves que Manel Fuentes tiene tres y Arturo Valls tiene dos. ¿Eso cómo se llama? Yo lo llamo misoginia", argumenta Vázquez, uno de los rostros más famosos de la televisión en España, que llevaba tres años sin trabajar.

Para la presentadora, es mucha coincidencia que "un hombre tenga tres programas" y ella "esté en casa": "¿Eso es casualidad?", se pregunta, antes de afirmar que no está "descubriendo oro" y que "la única mujer ahí —Antena 3— es Susanna Griso y no hace entretenimiento.

Vázquez, quien presentará el reality El Puente —a partir del próximo lunes 29 de mayo, a partir de las 22 horas en #0—, relaciona su claridad a la hora de hablar con esos tres años sin trabajo: "Estamos todavía un poco cagaditos. ¿Por qué? ¿Porque te quiten la fama? Pero eso es efímero", declara. En este vídeo puedes ver a Vázquez comentando su nuevo proyecto:



La presentadora ha acusado también a Antena 3 de emitir "refritos míos los fines de semana sin mi permiso cuando está obsoleta esa imagen. Yo agradecería que me pidieran permiso, pero si me pagaran como a los actores, lo agradecería más".

No obstante, Vázquez ha aclarado que puede retirarse "cuando lo desee", ya que "empecé con 16 años, viniendo de una familia muy humilde y, desde el principio, sabía que esto no sería una carrera de fondo, sino un sprint": "Hoy me puedo permitir retirarme de la tele. En mi cabeza yo ya estaba retirada. No tengo ni manager. Me he comprado unos terrenos en Galicia y me haré una casa de piedra. Me voy a retirar porque he hecho los deberes", concluye.