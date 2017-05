Cristina Pedroche apoya a Paula Echevarría en su polémica sobre el feminismo

Se ve que a Cristina Pedroche no le basta con sus propias polémicas y ahora ha decidido meterse en otro jardín, sin comerlo ni beberlo. La presentadora, que no se corta de hablar de todo lo que le parece interesante, ha decidido ahora hablar sobre Paula Echevarría. Una actriz a la que dice no conocer, pero que le parece "una grandísima mujer". De ahí que haya salido a defenderla.

Todo empezó el jueves 25 de mayo, cuando Echevarría dio una rueda de prensa en la que habló de su trabajo, de cómo está su relación con David Bustamante... o del machismo y el feminismo. "Yo me defino como persona. Yo creo que no hay que ser feminista ni machista, yo creo que los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro", contestaba a una pregunta de la publicación Zeleb. "No creo que haya que ir a las barricadas todo el rato", aseguró la actriz de Velvet, que afirmó que "han sido muchos años de lucha donde sí ha habido mucho feminismo, pero llegados a este punto ya no tenemos nada que demostrar. Ya todo el mundo sabe que nos valemos por nosotras mismas, salvo excepciones". Y eso que, según ella, "a las actrices todavía les quedan pasos que dar por la igualdad, ya que existen muchos menos papeles para mujeres que para hombres o muchas menos directoras frente a directores".

Sus declaraciones han levantado, cómo no, muchas ampollas y críticas en los medios, entre otros motivos, porque como afirma S Moda Paula Echevarría no parece tener muy claro que es el feminismo. Pero ya está ahí Pedroche para echarle una mano y ayudarla a salir de la jaula de los leones.

"Si leéis bien la entrevista y todas las que ha dado ella se define como feminista ya que dice que ella ante todo es persona y que por supuesto que somos iguales", asegura Pedroche en su blog.

"Lo que me duele de todo esto es que se critique a Paula y no al periodista que le preguntó que cómo se sentía al ser una mujer en la sombra de su marido. ¿¿¿En serio??? ¿Qué tipo de pregunta es esta?" Cristina Pedroche sobre Paula Echevarría

"Lo que me duele de todo esto es que se critique a Paula y no al periodista que le preguntó que cómo se sentía al ser una mujer en la sombra de su marido. ¿¿¿En serio??? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Ella contestó muy dignamente y si yo hubiera estado allí también la hubiera aplaudido", afirma la presentadora, refiriéndose a otra de las frases de Echevarría. En la comparecencia de la actriz le dejaron caer que hasta ahora había estado a la sombra de David Bustamante y le preguntaron si ahora había logrado el protagonismo que quería. "Creo que eso me lo he ido ganando con los años, con mi trabajo y siendo una smartgirl, no siendo un chocho", afirmó ella.

"Claro que no es un 'cho***', es una mujer que no ha parado de trabajar y que se ha ganado el puesto que tiene", la defiende Cristina Pedroche. "Y repito, no conozco a Paula (ni la seguía en redes, pero a partir de hoy lo haré), pero me duele ver como otras mujeres nos juzgan y nos hacen daño sin entender que muchas veces nuestras palabras se sacan de contexto. Deberíamos estar unidas, conquistaríamos el mundo".

"Yo también hace tiempo dije que no era feminista ni machista", recuerda la presentadora, "ya que como el 80% de la población los entendía como opuestos, y por eso en mis últimas entrevistas he querido recalcar que por supuesto soy feminista, y he intentado explicar la diferencia entre ambos términos a mucha gente que también estaba errónea".

"Con todo esto sólo quería decir que me parece bien que queráis que Paula se exprese correctamente como también me lo hicisteis saber a mí, pero hay formas y formas y es una pena que optéis por acribillar a la gente en vez de hacerlo con otros métodos mucho más efectivos y sanos", concluye la presentadora.





