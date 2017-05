Heidi Klum posa desnuda en su nuevo libro

Heidi Klum se ha desnudado en un libro en el que repasa su carrera. La modelo alemana de 43 años ha posado para el fotógrafo británico Rankin para mostrar cómo ha sido su vida en la pasarela.

"No tengo ningún problema con la desnudez", dijo Klum sobre este proyecto con el cámara inglés.

La modelo asegura que está más feliz con su cuerpo ahora que cuando tenía 20 años. "Debemos celebrar el cuerpo de la mujer, no importa la edad. He posado desnuda antes, pero nunca lo había mostrado en público. Creo que cuando era más joven era más tímida y he crecido en ese sentido", aseguró.

El libro se llama Heidi Klum por Rankin y salió a la venta el sábado 27 de mayo e incluye numerosas fotos de la modelo y presentadora.

La propia Klum ha publicado algunas de estas fotos en su cuenta de Instagram.

Esta es la portada de su libro.

