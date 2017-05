La espectacular portada de 'The New Yorker' en 360 grados

La revista estadounidense The New Yorker es una de las publicaciones más respetadas del mundo del periodismo. Sus portadas son aplaudidas entre los espectadores por su originalidad y su brillantez.

Su última creación, El Bosque Encantado, de Christophe Niemann estará presente en la edición del lunes 29 de mayo y tiene una particularidad: está elaborada en 360 grados.

This week's cover, "Enchanted Forest," by Christophe Niemann, is a 360° scene. Experience it for yourself: https://t.co/iXQxVsq5Bd pic.twitter.com/14d2pDEjbr