El presentador Risto Mejide se ha convertido este martes en el objetivo de las críticas en las redes sociales después de calificar de "medida del XIX" la huelga que miles de taxistas han secundado en varias ciudades españolas contra la competencia "desleal" que a su juicio representan plataformas como Uber o Cabify.

"Medidas del XIX para protestar contra negocios del XXI. Resultado: hoy los taxistas les regalan todos sus clientes a Uber y Cabify", ha escrito Risto en un mensaje que ha recibido más de 200 respuestas, muchas de ellas críticas.

Minutos después, Risto ha aclarado que no está "en contra de la protesta legítima de taxistas". "Pero algo falla si el resultado es el contrario del que se pretende", ha añadido. También ha lamentado que "el único perjudicado será el usuario".

Que conste que no estoy en contra de la protesta legítima de taxistas. Pero algo falla si el resultado es el contrario del que se pretende.

Ante el aluvión de críticas, Risto ha respondido a algunas. "Perdóneme si opino cuando y como me da la gana", ha contestado a un usuario.

No no, por dios, por mí continúen así, que parece que lo van solucionando estupendamente. Y perdóneme si opino cuando y como me da la gana. https://t.co/iPXSN9Eyhr