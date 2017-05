Manuel Moix: "No veo motivo de cese"

El fiscal jefe anticorrupción no se plantea dimitir y tampoco cree que haya razones para que le cesen. Manuel Moix ha intervenido este martes en el programa Hora 25 de Cadena SER para dar su versión sobre las informaciones que apuntan a que posee el 25% de una sociedad offshore en Panamá.

Moix, en el centro de la polémica por sus maniobras en algunas de las investigaciones de la Fiscalía que más comprometen el Partido Popular, como el caso Lezo, ha asegurado que la existencia de esa sociedad no es incompatible con su cargo y que él ha actuado siempre conforme a la ley.

El fiscal ha explicado que "le llamó la atención" descubrir que su padre había abierto una sociedad en Panamá y ha aclarado que habría que haberle preguntado a él, ya fallecido, por qué tomó esa decisión.

"Yo me entero cuando fallece al pagar el impuesto de sociedades y vimos que la casa era de una sociedad no de nuestro padre y al verlo hacemos la declaración en el impuesto de sucesiones como en el modelo 720, pagamos los impuestos correspondientes y lo legalizamos todo. Ahí queda la cosa. Era una sociedad que estaba inactiva, que nunca tuvo actividad y lo que hago es heredar un bien que está a nombre de una sociedad en Panamá", ha relatado Moix.

Sobre los motivos por los que no disolvieron la sociedad offshore ha señalado que entre los herederos "no hubo unidad de criterio sobre qué hacer" y ha explicado que no se esforzó por cerrar la sociedad porque "no tenía ninguna intervención ni la había tenido y que estaba completamente inactiva y no era incompatible con mi función... yo decidí asumir la posición de mis hermanos".

"¿No es incompatible tener una sociedad en Panamá, en un paraíso fiscal, con ser el fiscal jefe Anticorrupción?", le ha preguntado Àngels Barcelò. Y él ha contestado: "Que yo sepa no he cometido ningún hecho delictivo o irregular desde el punto de vista de la corrupción".