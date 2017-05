Rooney Mara y Joaquin Phoenix hacen oficial su relación

Los rumores empezaron en el mes de enero y este domingo se han confirmado. Los actores Rooney Mara y Joaquin Phoenix acudieron juntos a la ceremonia de clausura de la 70ª edición del Festival de Cine de Cannes y no dudaron en mostrar su cariño públicamente.

Los dos intérpretes, que comparten cartel en María Magdalena, película en proceso de postproducción, se sentaron juntos, se cogieron de la mano y se fundieron en un abrazo cuando el nombre de Phoenix sonó como mejor interpretación masculina por You Were Never Really Here. Por si esto no fuera suficiente, ambos salieron de la mano del Palais del Festival, como se puede ver en este vídeo.

La de este domingo es su primera aparición voluntaria desde que los rumores de relación hicieran saltar las alarmas. Antes de esto, en el mes de febrero, fueron pillados volviendo del supermercado y en mayo las cámaras los fotografiaron paseando por California. Además, en 2013, cuando no había relación a la vista —Phoenix aún estaba con DJ Allie Teilz—, compartieron photocall en la promoción de Her.

Mara y Phoenix se llevan 11 años. La actriz nació en 1985 (32) y el actor, en 1974 (42).

