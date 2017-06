Antonio Hurtado, PSOE: "Estos Presupuestos normalizan la excepción"

Antonio Hurtado, vicepresidente primero de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y miembro del Grupo Parlamentario Socialista, lleva bregando con las cuentas del Estado dos meses. Después del importante varapalo del Partido Popular y Ciudadanos a las 4.000 enmiendas presentadas por el PSOE a las cuentas públicas y rechazadas por los dos primeros partidos, habla de un "intento de mutilación, una decisión arbitraria, injusta y caciquil". Excepcionales, injustos, antisociales y prorrogados. Con estos adjetivos define el diputado cordobés los Presupuestos Generales del Estado que, después de ser aprobados este miércoles en el Congreso por 176 diputados, pasan el martes próximo al Senado para su validación definitiva.

¿Estos Presupuestos normalizan la excepción?

Estos Presupuestos son excepcionales en cuanto a la fecha en las que se ha producido su aprobación pero son Presupuestos en la misma línea de los últimos seis años del Gobierno de Mariano Rajoy y se caracterizan por la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y empleados públicos, recortes en las políticas sociales, reducción de las inversiones productivas, una política fiscal regresiva y un endeudamiento tan elevado que es un nuevo y grave problema creado para nuestra economía.

¿Por qué la corrupción no ha hecho de zancadilla en estos Presupuestos?

La corrupción ha puesto trabas al acuerdo. Pero en los Presupuestos se ha visto, hasta cierto punto, cómo el Gobierno ha procurado contentar a los grupos nacionalistas.

La decisión del PP y Ciudadanos de vetar las enmiendas socialistas ha sido arbitraria, injusta y caciquil.

¿El veto a las enmiendas del PSOE es una afrenta?

Lo ocurrido ha sido un intento de mutilación del debate presupuestario, vetando 4.000 enmiendas de las 6.000 presentadas. Esta decisión del PP y Ciudadanos ha sido arbitraria, injusta y caciquil. Jamás se ha dado esta obstrucción al debate de las enmiendas en la tramitación de los presupuestos en toda la etapa democrática, ni tan siquiera cuando el PP ha tenido mayoría absoluta. Ciudadanos ha aprobado por primera vez unos presupuestos del Estado acordando un cambio al procedimiento de tramitación de enmiendas sin ajustarse al reglamento ni a la costumbre parlamentaria.

El Grupo Parlamentario Socialista con sus enmiendas ha tratado de mejorar en profundidad el Proyecto presentado por el Gobierno y éstas han sido rechazadas y desaprovechadas por el Gobierno. Pero el conjunto de enmiendas socialistas tratan de dibujar un presupuesto alternativo que tanto PP como Ciudadanos han tratado de desdibujar de forma torticera y antidemocrática.

Se ha dado la casuística que raya el absurdo de mantener vivas de enmiendas estatutarias de dos comunidades como son Andalucía y Cataluña y vetar otras idénticas de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Baleares.

¿Cuáles han sido los éxitos del PSOE en esta negociación?

A pesar de que lo han tratado de obstaculizar, considero que hemos hecho lo que nos corresponde como principal grupo de la oposición y como alternativa de Gobierno. Presentar una enmienda a la totalidad, rechazando en todos sus términos la política fiscal y la distribución del gasto por ser unos presupuestos que abundan en la desigualdad y en la devaluación de nuestra sociedad del Bienestar y de nuestro Estado Social. El PSOE apuesta por una fiscalidad más progresiva y una distribución del gasto en políticas y territorios más justa y equilibrada.

Excepcionales, injustos, desiguales... ¿Qué otros adjetivos los definen?

Estos PGE son los presupuestos prorrogados a los que se le ha incluido algunas exigencias. Cambian, pero no sustancialmente. No abordan los problemas de la economía española ni a salir de esta crisis con empuje y menos, sobre todo, se cree empleo.

Es la marca del PP. Los presupuestos parten de una serie de compromisos y previsiones de cómo va a evolucionar la economía. Compromisos como los objetivos de estabilidad, una serie de objetivos deseables pero no alcanzables. Siendo inalcanzables, para aparentar que se va a cumplir con los objetivos, se presenta un borrador de Presupuestos con los ingresos inflados, que es el que finalmente se aprueba.

Si hay algo claro es que España sufre un problema de ingresos. Tenemos una presión fiscal del 34,6%, frente al 41,8% de la zona euro. La suma de ingresos tributarios y cotizaciones sigue siendo muy baja.

La solución es abordar una reforma fiscal para aumentar la recaudación de ingresos y luchar de manera efectiva contra el fraude fiscal para recaudar más, al tiempo que mejorar el sistema a la seguridad social y al SEPE. Esto sería lo razonable, pero los ingresos están inflados.

Mientras, no se abordan cuestiones muy importantes que llevarían a un cambio de modelo productivo. Urge atacar la descapitalización que se está produciendo en España, pues estamos a mínimos de toda la Unión Europea en cuanto a esfuerzo inversor. El país carece de una política de industria y las inversiones reales en Fomento caen un 21,2% en estos presupuestos.

El gasto social aumenta, sí, pero es muy sui géneris y o se aborda ese cambio del modelo productivo.

¿Estos son los Presupuestos más sociales de la historia? No los califica así la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Los Presupuestos mejoran sus partidas en Servicios Sociales, pero de aquella manera. También es muy preocupante el abandono del apoyo a la vivienda, es el que más cae y eso que estamos con un plan estatal de vivienda prorrogado. En total, los recursos caen un 21%. Fomenta la compra, mientras se va desmantelando la ayuda al alquiler. Otra política de recortes continuista, marca del Gobierno del PP. Más ejemplos: el sistema de autonomía de dependencia mejora su dotación en 103 millones, una cantidad ridícula habida cuenta de los recortes que se han ido haciendo estos años. Eso es nada.

Este tipo de déficit en los PGD ahonda la España dual. Con un tema como dependencia es hasta un poco insultante. Las autonomías están sufragando esta cuestión a costa de sus recursos públicos. Cuando la dependencia se desmorona, caen otras muchas cosas. Este es un gasto eminentemente social, como la Educación y la Sanidad.

El defraudador no tiene por qué siempre ser un corrupto, pero el corrupto siempre es un defraudador.

¿Lo atribuye a la escasez de personal en la Agencia Tributaria y otros organismos?

Es escandaloso ver cómo se ha ido reduciendo el personal desde 2002. Y, además, la edad media era entonces de 45 años y ahora es de 53. No se notan los recursos suficientes para investigar. Los datos son extraordinarios. La lucha contra el fraude recauda 14.000 millones de euros. Si haces las cuentas, resulta que la ratio está en el 8,9 y en el 9,%, un porcentaje que, según datos de la OCDE, Alemania está en un 3,5%, Estados Unidos en el 2% y Francia no llega al 5%. Esto es rarísimo. O somos unos fenómenos o es que la voluntariedad está por los suelos y una tercera alternativa es que los datos no sean verdaderos. Los datos que aporta la Agencia Tributaria en cuanto a lucha contra el fraude fiscal dan una ratio que duplica la de países muy avanzados contra el fraude fiscal y que deberían de tener un ratio mucho mejor que el nuestro.

La Agencia no es un órgano anticorrupción, es un órgano que tiene que luchar contra el fraude fiscal. El defraudador no tiene por qué siempre ser un corrupto, pero el corrupto siempre es un defraudador. Y si le pones una amnistía fiscal, le estás facilitando la jugada.

¿Y cómo se aborda la lucha contra el fraude en los Presupuestos?

Estos presupuestos no la abordan. El endeudamiento, nosotros hemos alcanzado el 100% del PIB, el año 2017, el 98%, unas décimas de caída. Y no se aborda, y eso lo ponen también los analistas presupuestarios que es llegar al 60% de endeudamiento. Imposible.

El déficit deriva del endeudamiento. Gracias a la lucha contra el fraude y un déficit adecuado se genera confianza en el exterior. El endeudamiento nos está haciendo cada día más dependientes. Si mañana aumenta el precio del petróleo y/o los tipos de interés, lo de crecer se va a llamar decrecer. Tampoco estos Presupuestos lo abordan. Como bajan los tipos de interés, no se aborda el endeudamiento en estos presupuestos. Esto no es política del Gobierno por mucho que nos digan, es una dinámica de la economía.

El endeudamiento parece que viene mayoritariamente del lado de las pensiones.

Sin pensiones no nos vamos a quedar, pero habrá que abordar el sistema de financiación. Es algo que todos estamos deseando. Sobre todo, para tranquilizar. Vamos a intentar que las pensiones bajas puedan complementarse para que vayan tendiendo a una igualdad.

El sacrificio tiene que tener un límite. No podemos estar continuamente picoteando en la calidad de vida de las personas.

Pensiones en peligro por la continua pérdida de masa salarial.

La pérdida constante de poder adquisitivo, sí. Un problema muy grave. No me pueden decir eso de "mantenemos el poder adquisitivo de...". ¿De quién?, me pregunto. De nadie. Los datos macroeconómicos suben el 1,2%, hay una pérdida, se sigue manteniendo en la misma dinámica de descenso en las rentas del trabajo y de las pensiones. El sacrificio tiene que tener un límite. No podemos estar continuamente picoteando en la calidad de vida de las personas, principalmente en la de las personas de clase media.

¿Tampoco los ciudadanos tienen muchos ejemplos a seguir cuando el fraude se produce también en el seno mismo de las instituciones?

Hay una moral tributaria que está por los suelos. Y los defraudadores, parece, a la espera de que venga otra amnistía fiscal. Además, los datos son por decirlo de alguna manera erróneos. Un total de 60 millones de euros para la lucha contra el fraude es más bien poco.

El Gobierno ha vendido los Presupuestos como la mejor garantía de empleo público.

A pesar de que se sube un 1% las retribuciones y de que se sube la tasa de reposición, la cantidad es todavía baja porque, de todos modos, no se cubre totalmente esta tasa de reposición. Van incorporando poco a poco servicios.

La estrategia del que distribuye los recursos debe ser apoyar un modelo productivo y apostar mucho más por la innovación.

¿Cómo se contempla el futuro del empleo en estos Presupuestos?

La dotación de Innovación, de I+D+i, aumenta algo, poco, pero algo, un 1,66%, pero para de contar. Las políticas de impulso económico no han concluido a pesar de que se dice que ya estamos más que entrados en fase de recuperación, pero sin embargo siguen bajando en estos Presupuestos los recursos para comercio, industria y pymes, un 11%. En industria, seis millones menos. Un recorte brutal, después de que una caída presupuestaria en picado en los últimos cuatro o cinco años. Un país como el nuestro tiene que impulsar el turismo. La estrategia del que distribuye los recursos debe ser apoyar un modelo productivo y apostar mucho más por la innovación. Pero no lo hace y solo sube un pequeño porcentaje. En concreto en I+D+i aumenta un poquito. Pero sobre todo se pierden 108 millones en comercio, turismo y pymes, que es apoyo a emprendedores. Cuando estamos hablando de un presupuesto que aumenta ya. Lo único que aumenta sustancialmente es el número de pensionistas y hay gasto social. Eso es dinero de otros.

Los que cotizamos en la Seguridad Social estamos aportando un dinero que se capitaliza a cambio de que luego se nos pague una pensión, un compromiso, obligación de revertir las cotizaciones sociales. Es una obligación del Estado en cuanto a cumplir con el resultado de esas cotizaciones sociales. En cuanto a las inversiones, solo estamos haciendo las de mantenimiento y, aún así, son insuficientes.