Cifuentes, contra Podemos: "Llevan en sus listas electorales a pederastas, agresores o antiguos terroristas"

Sube la temperatura política en Madrid. Y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, se defiende atacando con estas duras palabras a Podemos: "Vienen aquí a darnos lecciones de honradez cuando sus dirigentes son los de becas black, los que especulan con vivienda social o los que tienen trabajadores sin contrato esos son ustedes. Llevan en sus listas electorales a pederastas, a agresores o antiguos terroristas".

Esta bronca acusación se ha producido en la Asamblea de Madrid, después de que la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, le haya acusado de ordenar un informe "a medida" a los servicios jurídicos de la Comunidad "que la exculpara de las irregularidades cometidas" en la adjudicación de unos contratos en el Parlamento.

En su intervención en el Pleno de la Asamblea, la portavoz de Podemos se ha referido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de 2009 y 2011, cuando ésta era vicepresidenta del Parlamento.

Ruiz-Huerta ha cuestionado que el Gobierno regional de Cifuentes pretendiera "defender los intereses de los madrileños frente a la corrupción" al personarse en el caso Púnica, que investiga entre otros asuntos estos contratos.

"NO MIENTA"

En su respuesta, Cifuentes ha defendido que el Gobierno regional se personó en el caso Púnica para velar "por los intereses de todos los madrileños".

"Puede sembrar las dudas que quiera pero no hay ninguna duda absolutamente. No mienta, ningún juez ni fiscal me ha involucrado a mí ni en el caso Púnica ni en ninguno", ha apuntado.

A continuación, ha criticado que en el Ayuntamiento de Madrid el Gobierno municipal de Ahora Madrid, donde hay concejales de Podemos, se haya gastado "cien mil euritos de todos los madrileños en dos informes a dedo del Open de tenis", lo que a su juicio representa que son "lo peor de la vieja política".

"Vienen aquí a darnos lecciones de honradez cuando sus dirigentes son los de becas black, los que especulan con vivienda social o los que tienen trabajadores sin contrato esos son ustedes. Llevan en sus listas electorales a pederastas, a agresores o antiguos terroristas", ha sostenido.

En un ambiente de crispación, la portavoz de Podemos ha pedido la palabra por alusiones a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados.

"Quiero pedir a Cifuentes que a pesar de su nerviosismo no mienta", ha dicho.

Ante el continuo murmullo de fondo, ha pedido a Adrados que modere el debate.

"Le agradezco sus sugerencias pero modero yo el debate", le ha respondido la presidenta de la Asamblea, que ha llamado dos veces al orden a la portavoz de Podemos.

