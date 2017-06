El tuit de Ivanka Trump sobre la comunidad LGTB que se le vuelve (muy) en contra

Estos días las redes se están llenando de mensajes para conmemorar la celebración del Orgullo Gay. Sin ir más lejos Billboard ha publicado "las misivas de amor" que ídolos de la música pop han dedicado a sus seguidores. Artistas de la talla de Selena Gomez, Barbra Streisand o Liza Minelli han escrito a la comunidad LGTB... Y no han sido los únicos. La hija del presidente de EEUU, Ivanka Trump, ha querido sumarse a esos mensajes de amor y cariño, pero la jugada le ha salido mal. Bastante mal.

Los hechos sucedieron horas después de que su padre anunciara al mundo que retiraba a EEUU del acuerdo climático de París, e Ivanka, que se oponía claramente a esta decisión, cambió de tema en Twitter. La hija del líder estadounidense publicó lo siguiente:

I am proud to support my LGBTQ friends and the LGBTQ Americans who have made immense contributions to our society and economy. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2 de junio de 2017

"Me siento orgullosa de apoyar a mis amigos LGBT y a toda esa comunidad de americanos que ha contribuido tanto a nuestra sociedad y nuestra economía", tuiteó Ivanka. Pero el mensaje no sentó nada bien y de inmediato los usuarios le echaron en cara su doble moral en este asunto.

You don't get to honor the LGBTQ community when the VP supports gay conversion therapy and your dad supports bathroom bills — Carli Velocci (@velocciraptor) 2 de junio de 2017

"No se puede honrar a la comunidad LGTB cuando el vicepresidente apoya la terapia de conversión gay y su padre apoya las facturas de baño", escribió este usuario.

You openly supported and campaigned for the most anti-LGBTQ+ presidential ticket in recent times. Your words mean nothing to us. — Jordan (@jordansdiamonds) 2 de junio de 2017

"Usted apoyó e hizo campaña por el candidato presidencial más anti-LGTB de la historia. Sus palabras no significan nada para nosotros", sentencia este otro usuario.

"Eres un monstruo, un monstruo desvergonzado", escribe otro.

"¿Tus amigos LGTB?", se pregunta este otro tuiteo, que acompaña su mensaje de un gif en el que se ve el texto: "¿Dónde? ¿Dónde están?"

