Risas aseguradas con 'The floor is lava', el nuevo 'mannequin challenge'

Es un juego que está volviéndose viral ya que cada vez gana más adeptos. Con él, además, las risas están aseguradas. Las reglas son fáciles: una persona tiene que decir la frase "The floor is lava" ("El suelo es lava") y el otro tiene que subirse a cualquier lugar para no pisar el suelo. Además tiene que ser en menos de cinco segundos. No importa dónde te subas, lo importante es eso, que no toques el suelo.

El éxito está siendo tal que los vídeos en los que se capta cómo la gente trata de cumplir con el reto están dando la vuelta al mundo:

😂😂😂😂😂😂 @ecaterina.raluca #thefloorislava #elsueloeslava #lavagame #thefloorislavachallenge Una publicación compartida de 💁 (@desireeveiga) el 30 de May de 2017 a la(s) 12:13 PDT

-The floor is lava

-Haber si me muero pic.twitter.com/erpIVU5PNO — Mαr ☻ 🌈 (@ItsOnlyTheVamps) 1 de junio de 2017

The floor is lava 🔥 pic.twitter.com/RGLd8BKxbE — Lil Scuba 🦋 (@Scubab98) 3 de junio de 2017

"The floor is lava" Jajaja la amo 😹 pic.twitter.com/TXcBp8dQEU — 17 -5 (@g_miicaa) 2 de junio de 2017

"The floor is lava" necesito a alguien para hacer esto. pic.twitter.com/GbG5kCiDSI — + (@_mounlvsm) 31 de mayo de 2017

Claro, que también hay algunos que han optado por poner a prueba el juego:

-The floor is lava

-Haber si me muero pic.twitter.com/erpIVU5PNO — Mαr ☻ 🌈 (@ItsOnlyTheVamps) 1 de junio de 2017

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR La Policía Nacional alerta de la peligrosa realidad que esconde el viral de Facebook '¿A qué famoso te pareces?'