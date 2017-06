El hombre con su pinta de cerveza que se ha convertido en el símbolo del doble atentado en Londres

Los británicos están dando toda una lección al mundo sobre cómo ayudarse, apoyarse y cuidarse en momentos tan complicados como los que se vivieron el pasado sábado en Londres, tras el doble atentado. Saben, además, cómo el humor puede ayudar a sobrellevar el dolor. Por eso ahora están difundiendo una imagen muy concreta. Anoche, mientras la gente huía de la zona del Puente de Londres, un hombre captó todas las miradas, convirtiéndose, sin saberlo, en un héroe.

Howard Manella twitteó una fotografía en la que se ve cómo la gente corre para intentar escapar de los terroristas, pero hay uno que llama especialmente la atención. Un hombre corre, pero agarra con fuerza su cerveza, tratando que no se derramara.

"La gente que huye del Puente de Londres, pero el tipo de la derecha no derrama ni una gota de su pinta", tuiteó Howard Mannella, añadiendo: "¡Dios bendiga a los británicos!"

El tuit lleva ya más de 100 retuits y el protagonista está siendo objeto de toda clase de elogios:

"Es el Puente de Londres, ha pagado 5,5 libras por esa pinta".

"Derramar su cerveza no va a cambiar la situación".

The people hating on this guy are blatantly NOT British. We find this a) funny and b) admirable.

"La gente que odie esto claramente NO es británica. Nosotros encontramos esto a) divertido y b) admirable".

Nobody is ignoring the spilt blood but humour gives us the strength to fight for those who were hurt and killed. It's just how we do it here