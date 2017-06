HRW denuncia ejecuciones de civiles por parte de las fuerzas del Gobierno iraquí en Mosul

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que fuerzas progubernamentales han llevado a cabo ejecuciones sumarias de civiles en áreas liberadas de la ciudad septentrional de Mosul desde que la ofensiva para retomar la urbe iraquí comenzase el pasado octubre de 2016.

En un comunicado, HRW documentó la existencia de al menos 26 cadáveres con los ojos vendados y maniatados en zonas de Mosul controladas ahora por el Gobierno de Irak.

