Varios muertos por un tiroteo en Orlando (EEUU)

Varias personas han muerto a causa del tiroteo que se ha producido este lunes en un negocio de una zona industrial de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, según ha informado la oficina del sheriff, según la cual la situación ya está controlada.

"La Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO, por sus siglas en inglés) está trabajando en un tiroteo", ha informado en Twitter. "Hay varios muertos", ha señalado poco después, indicando que la situación "se ha estabilizado".

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information