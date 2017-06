Carlota Vizmanos, presentadora de Real Madrid TV, no olvidará nunca la final de la Champions que su equipo ganó a la Juventus por 1-4. Y no solo por lo deportivo.

Su pareja, el youtuber Toniemcee, aprovechó el final del partido y la fiesta posterior para arrodillarse en las gradas del estadio de Cardiff delante de ella y pedirle matrimonio.

Ella dijo 'sí' y todos los presentes comenzaron a aplaudir mientras algunos exclamaban: "¡Vaya golazo!".

Todo eso a pesar de que Toniemcee admite que por un momento pensó que no iba a conseguirlo. "Por un momento me desesperé, pensé que no podría hacerlo. Sobre todo porque no podía acceder a su zona, ella tampoco podía acceder a la mía. Quería hacerlo dentro del estadio, quería que fuese un momento increíble", afirma en el vídeo.

Finalmente lo logró y la propia presentadora lo celebró en las redes sociales:

Hay días y días y luego está este ❤️🏆#comonotevoyaquerer Una publicación compartida de Carlota Vizmanos (@carlotavizmanos) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 3:16 PDT

Estas son algunas de las reacciones que ha generado el vídeo:

Todos los juegos mejoran cuando son en cooperativo. ¡Felicidades a los dos! 😍 — PlayStation España (@PlayStationES) 7 de junio de 2017

Espectacular. Muchas felicidades Toni! — Pedro Ample (@pedro10) 7 de junio de 2017

Ostiiii. Felicidades y vivan los novios. — RAYDEN (@soyRayden) 7 de junio de 2017

Espectacular, 10/10. Muchísimas felicidades! — Pablo González ㋡ (@Caith_Sith) 7 de junio de 2017

Pero que bonicos!!!!!!!!!!!!!!!❤️ viva el amor!!!!!!! — Luisber Santiago (@LuisberSantiago) 7 de junio de 2017

Eres un crack Sr. Antonio! Enhorabuena! Cuida bien a mi solete! — Celia Ramírez (@CeliaRam) 7 de junio de 2017

Yeah! Felicidades!!!!! Que vivan los noviooooos🙌🏼 — Karli Gavaldá (@karligavalda) 7 de junio de 2017

Joder, qué noche más INCREÍBLE. Felicidades y... SSSSIIIUUUUUUUUUUUU — Eric Diez Westland🌵 (@Westlander84) 7 de junio de 2017