El artista sirio que retrata a los líderes mundiales como refugiados (FOTOS)

Abdalá Al Omari ha trabajado, incansable, desde su estudio de Bruselas (Bélgica), a salvo. Han sido 19 meses de labor los que este artista sirio, refugiado, ha dedicado a plasmar en sus lienzos la idea que le movía: la de retratar a los principales líderes mundiales como escapados, como exiliados, personas desplazadas o marginadas por la sociedad, como él mismo hasta que encontró acomodo, como los cinco millones de ciudadanos de su país que han escapado a los seis años de guerra. Ahora muestra el resultado de su empeño en una galería de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), con una excelente acogida en las redes sociales, especialmente en el mundo árabe.

Su serie, titulada The Vulnerability Series (Las series de la vulnerabilidad), se acuerda de los poderosos de su país y de los de fuera, pero que igualmente tienen mucho que decir en el devenir de su contienda y en los flujos de refugiados del mundo. Así, se puede ver al presidente sirio Bashar el Assad pintado como un ejecutivo que ha perdido el trabajo y el norte -con un barco de papel en la cabeza, la locura-, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump lleva a una niña a cuestas, más una mochila con lo poco que le queda, y muestra una foto de su familia al completo, puede que la única que le queda, una estampa propia de cualquier refugiado. Vladimir Putin, el mandatario ruso, se transforma gracias a Al Omari en un mendigo, con un cartel que reza: "Help me rule the world. God bless you" ("Ayúdenme a gobernar el mundo. Dios les bendiga").

El expresidente de EEUU Barack Obama es un sintecho, a saber por qué malas experiencias, en una imagen muy similar a la del turco Recep Tayyip Erdogan, el cancerbero de Europa, el que bloquea el paso de los refugiados a cambio de dinero e intereses. David Cameron, expremier de Reino Unido, se ha dado a la bebida, mientras que la canciller alemana Angela Merkel es una campesina triste y con frío, rodeada de gallinas.

Al Omari añade incluso un retrato colectivo, el de una cola de refugiados en busca de comida, en la que añade a Obama y a Putin con platos y escudillas en las manos, acompañados por un Assad que alza la cabeza para ver si queda algo o incluso del exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon. No se escapan el norcoreano Kim Jong Un ni el israelí Benjamin Netanyahu.

(Puedes seguir leyendo tras las fotos...).

¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

David from #thevulnerabilityseries 200x150cm oil-acrylic on canvas #abdallaalomari @ayyamgallery #ayyamgallery #ayyamgallerydubai #dubai #davidcameron Una publicación compartida de Abdalla Al Omari (@abdalla.al.omari) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 2:16 PDT

Recep" from #thevulnerabilityseries #oil-#acrylic on #canvas 190x140cm. on view at @ayyamgallery #alserkalavenue until 6 July 2017 #dubai #erdogan #ayyamgallery #ayyamgallerydubai Una publicación compartida de Abdalla Al Omari (@abdalla.al.omari) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 2:27 PDT

"Kim" from #thevulnerabilityseries 200x150cm oil and acrylic on canvas #abdallaalomari @ayyamgallery #ayyamgallery #ayyamgallerydubai #kimjonghyun #dubai Una publicación compartida de Abdalla Al Omari (@abdalla.al.omari) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 1:57 PDT

"Mi objetivo cambió de una expresión de ira a un deseo más vivo de desarmar a estas figuras, de imaginarlas fuera de sus posiciones de poder", ha asegurado Al Omari a la cadena catarí Al Jazeera.

Omari comenzó a pintar en Damasco, poco después de que estallara el comienzo de la guerra civil siria en el 2011. Huyó y se le concedió asilo en Bélgica.