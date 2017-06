Sara Carbonero, Jesús Calleja, Mónica Carrillo, Nuria Roca, Maxim Huerta o Vicky Martín Berrocal fueron algunos de los famosos que en noviembre se adhirieron a la campaña #UnaMadreEs para pedirle a la Real Academia Española que cambie el significado que recoge de "madre" en el Diccionario.

"Mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie" es la definición actual y que no convence a las 31.200 personas que han aportado su firma a la iniciativa, tras la que está la firma Puleva. Ahora se ha sumado la escritora bilbaína Espido Freire, quien ha dirigido una carta formal a la RAE en la que sugiere a esta institución que revisar el significado de la palabra.

"Gracias a mi madre, a su esfuerzo y a su constancia he llegado hasta aquí", asegura Freire en un vídeo. "Por ella me dirijo a la RAE, que no ha plasmado la evolución de la sociedad en torno a la figura de la madre. Su papel es mucho más significativo que el hecho de parir".

En la carta, que puede leerse completa en la web www.queesunamadre.org, la novelista asegura que "la madre cuida, consuela, orienta. La madre nutre en todos los sentidos, transmite el cariño y el amor sin los cuales el ser humano se desmorona. La madre acoge, sean esos hijos de su sangre o no, haya pasado su etapa fértil o no. La madre entrega un legado emocional, una visión, unos valores insustituibles".

Según los promotores de #UnaMadreEs, con esta petición la escritora da voz "a las miles de personas que sienten que la acepción actual del término no responde a los avances producidos en riqueza psicológica, en derechos y en sensibilidad hacia los vínculos emocionales de la sociedad actual y que sitúan a la maternidad como una emoción y compromiso que va mucho más allá del acto biológico de dar a luz".