Una pediatra arrasa en Facebook con su carta de respuesta a Cárdenas y su opinión sobre las vacunas

La pediatra Lucía Galán Bertrand, conocida popularmente como 'Lucía, mi pediatra', está triunfando en Facebook con la carta de respuesta que le ha escrito al presentador Javier Cárdenas, que este miércoles insinuó en su programa radiofónico que existe una relación entre el autismo y las vacunas.

La profesional comienza asegurando que se puede imaginar lo difícil que es hablar" durante horas cada día frente a miles de personas y hacerlo en directo", pero subraya que cada uno debe asumir su responsabilidad en su trabajo y que la de Cárdenas "es ser fiel a la verdad".

Luego, Galán pone de ejemplo lo que le ocurrió ayer mismo en su consulta, donde unos padres le plantearon sus dudas sobre una vacuna porque "se oyen tantas cosas...".

"Durante los siguientes 30 minutos contesté a todas y cada una de sus preguntas aportando información científica y contrastada, avalada y demostrada. Hablamos largo y tendido de todo aquello que a él le preocupaba y le di las gracias por haber compartido sus miedos conmigo y no con Google o con el vecino", escribe la pediatra en la carta, publicada en su blog y que en menos de una hora acumulaba más de 1.500 reacciones y 800 compartidos.

Galán admite que cuando salió de la consulta y vio las declaraciones de Cárdenas se le cayó el alma a los pies. "De verdad que de pronto me vi, desde mi consulta, luchando contra Goliat", lamenta.

"Mire Sr. Cárdenas, podría contarle el inmenso trabajo y esfuerzo que supone convencer a unos padres con un hijo que padece un Trastorno del Espectro Autista que su patología nada tiene que ver con las vacunas; podría contarle el desgaste que nos supone a los miles de profesionales de la salud y científicos de este país, luchar contra los bulos y la desinformación, podría contarle incluso lo que supone ver morir a un niño (y a dos y a tres....) en apenas 24 horas por una sepsis meningocócica fulminante sin que puedas hacer nada porque la bacteria lo devora vivo delante de tus narices", asegura la pediatra.

Galán dice en su carta que se va a limitar a decirle "tres cosas" a Cárdenas:

1-. Las vacunas no causan autismo. La doctora asegura que ese bulo lo creó en 1998 del Sr. Wakefield, "médico corrupto al que el Colegio General Médico Británico le retiró la licencia de médico acusándole de actuar de forma deshonesta e irresponsable".

Galán explica que en los años posteriores se han publicado cientos de estudios científicos con decenas de miles de niños estudiados y que en ningún caso se observó tal asociación. Pese a ello, lamenta, el daño estaba hecho y miles de familias optaron por no vacunar causando la muerte por sarampión de un gran número de niños en todo el mundo. "Desgraciadamente hay decisiones que te pueden costar la vida y lo que es peor, la de tus hijos", subraya.

2-. No hay ninguna epidemia de autismo. La pediatra señala que ahora se diagnostican más casos "porque hasta hace unos años ni siquiera estaba contemplado en el DSM (Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders)".

"Ahora se diagnostican más casos porque los profesionales estamos formados en ello, porque estamos atentos, porque tiene unos criterios claros que te llevan al diagnóstico, porque afortunadamente desde los 18 meses los pediatras estamos en alerta y porque forma parte de nuestro trabajo el identificar problemas en el neurodesarrollo, cosa que no ocurría hace 20 años", advierte.

3-. Las vacunas son seguras, no contienen mercurio, son efectivas y salvan cada año millones de vidas en el mundo.

Galán finaliza lamentando que leer comentarios como los de Cárdenas "es frustrante y agotador". "Con que una sola familia haya dudado o haya decidido no vacunar a sus hijos tras escucharle ayer en la radio, ya habremos fracasado todos", insiste antes de subrayar que está en contra de "cualquier tipo de linchamiento".

"Entiéndame que esta carta no pretende serlo pero me resulta irresponsable y temerario hablar frente a un medio de comunicación sin tener un conocimiento profundo del tema y desde aquí le ofrezco toda mi buena voluntad para darle fuentes fiables en las que documentarse antes de abrir un debate tan serio como el de las vacunas", zanja.

No es la primera vez que esta pediatra triunfa en las redes sociales con su respuesta a los antivacunas. Hace apenas dos meses, sin ir más lejos, se hizo muy popular su respuesta a una usuaria de Facebook que aseguraba que las vacunas no salvan vidas.